"متعاقدو ساحل حضرموت" يصدرون بيانا للمطالبة بالحقوق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

اجتمعت اليوم السبت اللجنة العامة لمتعاقدي التربية والتعليم بساحل حضرموت برئاسة، محمد حمدان بن مبارك في قاعة متطوعون لمناقشة جملة الأوضاع الخاصة بحق المتعاقدين وضرورة استجابة الجهات المختصة لمطالبهم .



وفي بدء الاجتماع تطرق الحاضرون عبر مداخلات مع اللجنة عن ضرورة تكاتف المتعاقدين والمتعاقدات في مختلف مديريات ساحل حضرموت لرفع معاناة المتعاقدين ، وتحسين مستوى دخلهم ، وتلبية مطالبهم من قبل الجهات المختصة بأسرع وقت ممكن ، في ظل وصول راتب المتعاقدين إلى أقل من 180 ريال سعودي .

وخرج الاجتماع بعدة مطالب اتفق عليها الحاضرين اليكم مضمونها :

1- يؤكد المتعاقدين على حقهم المشروع في متابعة حقوقهم عبر الأطر القانونية عن طريق لجنتهم التي وقفوا خلفها .

2- يؤكد الحاضرون على ضرورة تنفيذ المطالب السبعة التي أقرتها اللجنة العامة في اجتماعها التأسيسي بعد تعديل بنودها وإضافة بندا لها .

3- إعطاء مهلة للحكومة والجهات المختصة لتنفيذ تلك المطالب في فترة زمنية اقصاها أسبوعين من تاريخ الاجتماع .

4- في حالة عدم تنفيذ المطالب في المدة المحددة من قبل الحكومة وجهات الاختصاص فإن المجتمعون يؤكدون على التصعيد وحقهم السلمي في عمل وقفات احتجاجية كبرى والاضراب الشامل والمفتوح .

5- حق المتعاقدين في استكمال إجراءات توظيفهم وصرف مرتباتهم وبأثر رجعي من تاريخ صدور فتوى توظيفهم حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء الصادرة عام 2018م .