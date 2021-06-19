حملة أمنية لضبط السيارات غير المرقمة بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

الخليج 365 - شبوة

ضبطت الحملة الأمنية بشرطة محافظة شبوة 150 سيارة نوع خصوصي غير مرقمة كمرحلة أولى من الحملة الذي دشنت الأسبوع الماضي .



وقال مدير عام شرطة محافظة شبوة العميد الركن عوض مسعود الدحبول في تصريح لموقع وزارة الداخلية, إن الحملة الأمنية تشارك فيها مختلف الوحدات الأمنية وتسعى لترقيم جميع السيارات من خلال تنفيذها عبر ثلاث مراحل,مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تشمل السيارات الخصوصي حيث ضبطت مائة وخمسون سيارة فيما تشمل المرحلة الثانية سيارات الأجرة والمرحلة الثالثة سيارات النقل ,مؤكدا أن الحملة مستمرة حتى يتم ضبط جميع السيارات الغير مرقمة بجميع أنواعها