وفاة شاب غرقا قبل زفافه بأيام في ذمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

توفي أمس الجمعة الموافق 18يونيو الشاب "صقر علي علي الهندي" غرقاً في سد مياه بعزلة موشك التابعة لمديرية مغرب عنس في محافظة ذمار.



وقالت مصادر محلية أن الشاب صقر توفي غرقا أثناء جولة قام بها مع عدد من أقاربه إلى المنطقة.

وأضافت المصادر، إن الشاب من أهالي قرية نجد الحدد بعزلة يعر مديرية عنس، حيث كان يجهز نفسه لزفافه بعد أيام قليله، والذي كان موعده الإثنين القادم.

وبحسب المصادر، فإن الشاب نزل للسد للسباحة، فبعد أن أجرى سباحة لدقائق وخرج من السد، عاد إليه مرة أخرى، ولكنه غرق حينها، واستمر لثلاث ساعات، حتى وصول فرقة غواصين وأخرجوه.

أحد أقاربه قال، إن الشاب غرق عند الساعة الحادية عشرة ظهراً، وحاولنا مجموعة من الشباب إنقاذه ولكن دون جدوى، لم نستطع إنقاذه، وظل في الماء حتى الساعة الثانية بعد الظهر.

تجدر الإشارة إلى أن عشرات الضحايا أغلبهم أطفال، توفوا خلال الأيام الماضية، غرقاً في برك مائية وسدود، في العديد من المحافظات اليمنية