شكرا لقراءة خبر عن عــــــــاجل .. اختطاف أبنة الفنانة ‘‘نانسي عجرم’’ قبل قليل بشكل مفاجئ .. وهذا ماحدث لها وصدم الجميع .. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - اعاد تداول بعض مواقع التواصل اخبار تفيد ان الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ذكرت في التحقيقات التي تجرى في واقعة تعرض منزلها للسرقة، أن ملثما سوريا اقتحم فيلتها بغرض السرقة في بيروت، بعد أن اعتدى على 3 من حراس المنزل. وبحسب مواقع لبنانية، أشارت التحقيقات إلى أن زوج نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم عرض على اللص، المال، مقابل الخروج بسلام وعدم تعرض أي شخص للأذى، ولكنه رفض وأصر على دخول غرفة بناتهم الثلاث لخطفهم، وهو الأمر الذي جعل زوج نانسي يشتبك معه ويبادله إطلاق النار، ما أدي إلى قتله. وجرى التحفظ على زوج نانسي عجرم على ذمة التحقيقات.

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