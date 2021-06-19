وفاة شابا تحت التعذيب في سجون الانتقالي بعدن

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شاب ثلاثيني، تحت التعذيب، في سجون مليشيا الانتقالي المدعوم إماراتياً، بالعاصمة المؤقتة عدن، بعد أسبوع من اعتقاله.



وقالت مصادر إعلامية، إن الشاب "حسن عبدالله ناصر عمر باعوضة"، توفي يوم الخميس، تحت التعذيب في قسم شرطة المعلا بعدن علي يد مليشيات الانتقالي التابعة للإمارات.



ونقل رئيس مؤسسة خليج عدن للإعلام، خالد الشودري، عن أسرة الشاب "باعوضة"، القول أن ابنهم قضى تحت التعذيب، مؤكدة أنها عثرت على جسده "آثار حرق وضرب بشكل مروع"



ونفت الأسرة رواية قسم شرطة المعلا التي تزعم أن ابنها قد أقدم على الانتحار، ورفضت استلام جثته، مطالبة بالكشف عن تفاصيل مقتله وتسليم القتلة للعدالة.



وأودع الشاب المتوفي في سجن منفرد داخل مركز شرطة المعلا بعد اعتقاله غداة نشوب شجار مع أحد الأشخاص في مبنى شركة النفط اليمنية الواقعة في المديرية ذاتها.

