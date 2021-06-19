قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية بنيران أبطال الجيش وطيران التحالف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

سقط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم السبت، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهات القتال شمال وغرب محافظة مارب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" إن أبطال الجيش خاضوا معارك عنيفة ضد المليشيا الانقلابية في مختلف جبهات القتال شمال غرب مارب وألحقوا بها خسائر بشرية ومادية كبيرة".

واضاف "أن مدفعية الجيش دمّرت طقمين على متنهما تعزيزات وذخائر ومصرع جميع من كانوا على متنهما، فيما دمّر طيران التحالف دبابتين وعربة (بي ام بي ) وآليات قتالية أخرى تابعة للمليشيا كانت في طريقها إلى الجبهة".

واشار المصدر الى انه وفي جبهتي الكسارة والمشجح، لقي ما لا يقل عن 19 عنصراً حوثياً مصرعهم وجرح آخرون بنيران أبطال الجيش والمقاومة خلال معارك استمرت لأكثر من 5 ساعات.

وبالتزامن، استهدف طيران التحالف تعزيزات وتحركات معادية في مواقع متفرقة غرب مارب وألحقت بالمليشيا الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.