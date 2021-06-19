شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الغسيل الكلوي في الضالع يقدم خدماته الطبية لــ 268 مستفيدا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استفاد 268 شخصاً من مرضى الفشل الكلوي بمحافظة الضالع من الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها مركز الغسيل بالمحافظة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وشملت الخدمات التي استهدفت خمس عيادات تخصصية، ألف، 839جلسة استصفاء، و20 قسطرة إسعافية مؤقتة ودائمة، إضافة إلى تقديم العلاجات المنزلية من خلال توزيع نحو 380 دواء من الأدوية الخاصة بمرضى الفشل الكلوي وإجراء 234 فحصا مخبرياً وتقديم ألف ،949 حقنة من حقن الارثروبيتين لـ 200 مريض ، بالإضافة إلى تقديم خدمات نقل الدم والأشعة.