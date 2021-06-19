شكرا لقراءة خبر عن تسريب صورة شبه عارية للفنانة ياسمين صبري وزوجها احمد ابو هشيمة يجن جنونة .. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - 2021/06/19 الساعة 07:16 مساءً (خليج الجزيرة - سالي محمد)

أشعلت الفنانة المصرية ياسمين صبري موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” بصور ساخنة وجريئة، والتي أشعلت من خلالها موقع “انستجرام” والتي ظهرت فيها الفنانة “صبري” وهي على شاطئ البحر بالبكيني.

وتداول النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” صورة الفنانة “صبري” بشكل كبير للغاية معلقين عليها بعبارات الحب والاطراء، وعبارت اخرى ساخرة، واخرى ناقدة.

من بين التعليقات الساخرة حيث قال البعض منهم:

“اكيد بتحبي الصيف قوي وما بدها هدوم”.

ويذكر أن تلك الصور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع في وقت سابق، مما أدى إلى تعرض الفنانة المصرية “صبري” للانتقاد الشديد من قبل المتابعين.

وكانت مواقع السوشيال ميديا بالأمس قد تداولت صورة جديدة لشقيق الفنانة ياسمين صبري، بعد نشرها على موقعه على “إنستغرام”، حيث ظهر من خلال الصورة وهو يقود سيارة شقيقته الجديدة.