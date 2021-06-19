التحالف العربي يدمر عاشر مسيرة حوثية في أقل من 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن التحالف العربي، السبت، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.



وبتدمير الطائرتين يرتفع عدد الطائرات الحوثية المسيرة التي دمرها التحالف خلال أقل من 24 ساعة إلى نحو 10 طائرات مفخخة.

أوضح التحالف العربي بقيادة السعودية، أن "محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

ولفت إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وفجر اليوم السبت، أعلن التحالف العربي تدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي غرب المملكة.

وفي أعقاب ذلك أعلن التحالف تدمير 7 طائرات مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.