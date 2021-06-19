بدء دورة تدريبية بمأرب لدعم القطاعات الخدمية ومساندة جهودها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت بمدينة مأرب، اليوم، الدورة التدريبية الخاصة بتدريب وتأهيل أعضاء اللجان المجتمعية في مديرية الوادي حول كيفية دعم القطاعات الخدمية ومساندة جهودها والمساهمة في حل كافة القضايا العائقة أمامها.



وتهدف الدورة التي تنظمها مؤسسة سد مأرب للتنمية على مدى أربعة أيام، إلى إكساب 15 مشاركا من الشخصيات الاجتماعية والوجاهات القبلية يمثلون كافة مناطق مديرية الوادي، أساسيات عمل إدارة القطاعات الخدمية وكيفية تفعيل الجهود المجتمعية لمساندة تلك القطاعات وتقديم الدعم اللازم لها لضمان استمرار تقديم خدماتها للمجتمع، وتفعيل آلية التواصل والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة وتفعيل دور القيادات المجتمعية البارزة والشخصيات والوجاهات القبلية المؤثرة وإشراكهم في حل كافة المشاكل والقضايا المعيقة للمشاريع التنموية والقطاعات الخدمية في مناطقهم.