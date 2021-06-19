تنظيم فعالية توعوية خاصة بمرض فقر الدم المنجلي بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

نظمت المؤسسة اليمنية لرعاية مرضی الدم الوراثي، اليوم، في مستشفی كری العام بمحافظة مأرب، فعالية توعوية خاصة بمرض فقر الدم المنجلي بمناسبة اليوم العالمي لفقر الدم المنجلي (الثلاسيميا) الذي يصادف الـ 19 من يونيو.



وفي الفعالية، أكد مدير مكتب الصحة بمأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي، أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات وإحياء مثل هذه المناسبات العالمية بهدف المساهمة في رفع مستوى الوعي الصحي والتثقيف المجتمعي بهذا المرض وأعراضه ومخاطره وطرق انتقاله وكيفية علاجه و الوقاية منه والحد من تفشيه وانتشاره.

من جانبه استعرض أمين عام المؤسسة اليمنية لرعاية مرضی فقر الدم المنجلي ( الثلاسيميا ) أحمد الفقيه، أهم المشاريع والأنشطة التي نفذتها مؤسسته خلال العشر السنوات الماضية..موضحاً أن المؤسسة نفذت نحو 20 حملة طبية استفاد منها (1100) من مرضى فقر الدم المنجلي ،بالإضافة إلى تنفيذ 9 حملات توعية استهدفت 8 آلاف شخص في عموم المحافظات اليمنية.