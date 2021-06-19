لملس يدشن أعمال تصحيح اختبارات الثانوية للعام 2020-2021 في كنترول عدن المركزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن محافظ محافظة عدن أحمد لملس، اليوم، أعمال تصحيح اختبارات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي2020-2021 في الكنترول المركزي بعدن.



وفي التدشين الذي حضره وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المشاريع والتجهيزات الدكتور محمد باسليم، استمع المحافظ لملس، من رئيس كنترول عدن أبوبكر فضل، الى شرح مفصل حول الآلية المتبعة للقيام بعملية التصحيح وعدد العاملين والدفاتر التي سيتم تصحيحها..متعرفاً على أبرز الصعوبات التي قد تواجه سير أعمال التصحيح..مشدداً على أهمية بدل مزيداً من الجهود للإنتهاء من اعمال التصحيح في الوقت المحدد له.

بدوره أكد وكيل مساعد قطاع المناهج والتوجيه الدكتور عبدالغني الشوذبي، عن بدء عملية التصحيح في الكنترول المركزي عدن والذي يشمل محافظات عدن وأبين ولحج والضالع والحديدة.. مثمناً الدعم المقدم من محافظ عدن أحمد لملس، وتذليله كافة الصعوبات وتوفير الامكانيات والأجواء الملائمة للبدء بعملية التصحيح بكنترول عدن.

من جانبه افاد رئيس كنترول عدن أبوبكر فضل، أن اجمالي عدد الطلاب والطالبات الذي سيتم تصحيح دفاترهم في كنترول عدن 36 ألف و250 طالب وطالبة.

حضر التدشين مدير مكتب التربية بعدن الدكتور محمد الرقيبي.