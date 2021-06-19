شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلي: الجيش الوطني يحقق الانتصارات والمليشيات الحوثية مستمرة بارتكاب جرائمها بحق المدنيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي "أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وبإسناد طيران تحالف دعم الشرعية تمكنوا خلال الأيام الماضية من تدمير 75 بالمائة من القدرات القتالية للمليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، التي حشدتها على محافظة مأرب".



واضاف العميد مجلي في إيجاز صحفي، اليوم السبت، " إن قوات الجيش والمقاومة تحقق السيطرة على الأرض بتحرير مواقع هامة وقطع طرق الإمداد عن المليشيات والتصدي لكل التسللات والهجمات المعادية، في مختلف جبهات القتال في مأرب والجوف".

واستعرض ناطق الجيش أهم ما حققته القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، خلال الأيام الماضية..مشيراً إلى أن قوات الجيش في جبهات محافظة مأرب تواصل العمليات الدفاعية والهجومية وبطرق وأساليب تكتيكية كبدت العناصر المعادية للمليشيات الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد..لافتاً الى أن الأبطال نفذوا خلال اليومين الماضيين عدداً من الأعمال القتالية الهجومية في جبهتي الكسارة والمشجح استهدفوا خلالها العشرات من عناصر المليشيات الحوثية، وأفشلوا هجمات عدائية أخرى للمليشيات في هاتين الجبهتين، وتمكنوا من استعادة كمّيات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

ونوه ، ان الطيران المقاتل نفذ العديد من الطلعات والغارات الجوية والتي بضربات الناجحة دمرت عشرات العربات والمدرعات والأطقم والآليات والدبابات وتعزيزات المليشيات الحوثية الانقلابية في جبهات المشجح والكسارة وجبل مراد وصرواح..مشيراً إلى أن الدفاعات الجوية للجيش الوطني تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة متفجرة في جبل مراد وطائرة أخرى على مشارف مدينة مأرب كان الهدف منها استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

واكد مجلي ان الجيش الوطي بمحافظة الجوف شن هجوماً مضاداً في جبهة الخنجر، تمكن خلاله من تحقيق تقدمات ومكاسب على الأرض وتحرير عدة مواقع تم من خلالها قطع طرق إمداد المليشيات والسيطرة على مواقع كانت تتمركز فيها، وإلحاق خسائر كبيرة في عناصرها تقدر بعشرات القتلى، وتدمير عدداً من معداتها القتالية..مشيراً الى ان قوات الجيش الوطني صدت هجمات وتسللات المليشيات الحوثية في منطقة خليف الزفور والمناطق المجاورة لها، أسفرت عن مصرع العشرات من عناصر المليشيات وتدمير عربتين مدرعتين وثلاثة أطقم قتالية، فيما استهدفت غارات جوية دقيقة لطيران تحالف دعم الشرعية مدرعات وعربات قتالية وأسلحة مدفعية وعدداً من الأطقم القتالية كانت تحمل تعزيزات حوثية في ذات الجبهة.

وأشار إلى أن قوات الجيش في جبهة الجدافر تمكنت من خلال الكمائن المحكمة والهجمات المضادة الناجحة التي تم فيها القضاء على الهجمات والتسللات الحوثية، وإسقاط طائرة مسيرة متفجرة بوسائل الدفاع الجوي للجيش الوطني، إلى جانب ذلك نفذ الطيران المقاتل لدول تحالف دعم الشرعية عدداً من الغارات الجوية الدقيقة نتج عنها تدمير عدد من الأطقم والعربات المدرعة وتعزيزات المليشيات الحوثية، بحسب العميد مجلي.

وبيّن الناطق الرسمي للقوات المسلحة بأن الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني في مديرية خب الشعف شمال محافظة الجوف تمكنت من انتزاع 300 لغم متنوع ما بين ألغام فردية وألغام عربات وعبوات ناسفة كانت زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في الممرات والطرقات العامة والوديان تسببت في قتل المواطنين وتقييد حركتهم.

وفي محافظة الحديدة، أكد العميد مجلي أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من صد وإحباط هجمات المليشيات الحوثية الانقلابية في مديريات (حيس والتحيتا والدريهمي)، وأسفرت المعارك عن إلحاق الخسائر الفادحة في الأرواح والمعدات للمليشيات.

واشار الى ان الجيش الوطني في محافظة تعز ، واصل صد هجمات وتسللات المليشيات الحوثية في جبهة مقبنة، وألحق خسائر فادحة في الأرواح والمعدات للمليشيات، فيما نزعت الفرق الهندسية حقل من الألغام كانت قد زرعته مليشيات الحوثي الإرهابية في طرق ومزارع المواطنين..لافتاً الى ان الجبهات الأخرى في محافظات الضالع، وحجة ولحج والبيضاء وصعدة تواصل قواتنا من الجيش والمقاومة صد الهجمات والقضاء على التسللات الحوثية وتكبيدها الخسائر في الأرواح والعتاد.

واشاد ناطق الجيش، بالانتصارات والتضحيات الغالية والملاحم البطولية التي يقدمها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات القتالية..مثمناً دور محافظي المحافظات ولجان التعبئة والإسناد لدعمهم ومساندتهم لاستمرار العمليات القتالية في كافة الجبهات.

و أكد ناطق القوات المسلحة، أن المليشيات الحوثية ما زالت تواصل أعمالها الإرهابية الإجرامية، وبصورة متعمدة وممنهجة في استهداف المدنيين والأعيان المدنية والنازحين، في مدينة مأرب والقرى والمخيمات المحيطة بها بالصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة..موضحاً ان الاستهدافات الأخيرة لمدينة مأرب أودت بحياة العشرات من المدنيين بينهم أطفال ونساء..مشيراً إلى أنها أعمال مدانة وترقى إلى جرائم حرب ولا تسقط بالتقادم.

وقال مجلي "المليشيات الحوثية مازالت مستمرةً في قصفها المدفعي والصاروخي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في محافظة الحديدة في مديريتي الدريهمي وحيس والتحيتا، كما أنها تستمر في زراعة الألغام الأرضية في الطرقات وأماكن مياه الشرب والتي أودت بحياة المئات من سكان محافظة الحديدة"..لافتاً الى ان المليشيات الحوثية قامت بزراعة الألغام البحرية على طول الشريط الساحلي لمحافظة الحديدة، بهدف إلحاق الضرر بالمواطنين والصيادين، وتهديد الممر البحري للتجارة الدولية، حيث تم انتزاع الاف الألغام الأرضية والبحرية من قبل الطواقم الهندسية المختصة".

وأضاف "هناك خطر كبير آخر تنتهجه المليشيات الحوثية يتمثل باستمرارها في تجنيد الأطفال في المحافظات التي تقع سيطرتها، حيث أقامت هذه المليشيات مراكز صيفية في مناطق سيطرتها لاستقطاب الآلاف من طلاب المدارس، في مراكز لاستدراج الأطفال والزج بهم إلى محارق الموت والهلاك في جبهات القتال في معارك خاسرة ضد شعبنا اليمني".

ودعا الناطق الرسمي للقوات المسلحة،المواطنين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية إلى تحمل مسؤولياتهم بعدم الزج بأطفالهم الى تلك المراكز الصيفية والجبهات القتالية والعمل على وقف هذه الأعمال التي لا تخدم سوى مصالح ميليشيات الحوثي الإرهابية، ولا تخدم أمن واستقرار الوطن.. مجدداً الدعوة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى الإسراع في إعادة تصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية ومحاكمة قياداتها دوليا ومحليا وإدانة أعمالها الإرهابية.