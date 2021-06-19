مناقشة سبل التعاون المشترك بين السلطة المحلية بالضليعة ونقابة المهندسين فرع حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

الخليج 365 - الضليعة

التقى الأستاذ ثابت عبدالله بامسدوس المدير العام لمديرية الضليعة بالمهندس محمد عمر بلحرك مندوب نقابة المهندسين اليمنيين فرع حضرموت بالمديرية وجرى في اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين بما يخدم تطوير مهارات وقدرات المهندسين بالمديرية وكذلك الاسهام في تنفيذ المشاريع التنموية واختيار مهندسين منتسبين للنقابة من أبناء المديرية للقيام بالاشراف الهندسي على جميع المشاريع .



واستعرض مندوب نقابة المهندسين خطة عمل النقابة في مختلف المجالات خلال العام الجاري 2021م منها تنفيذ برامج تدريبية للمهندسين في مختلف التخصصات الهندسية بمديرية الضليعة وغيرها من مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين خلال المدة القادمة.

وبدوره أبدى المدير العام لمديرية الضليعة ثابت بامسدوس استعداد السلطة المحلية بالمديرية للتعاون والشراكة مع نقابة المهندسين بحضرموت واشراكهم في جميع المشاريع القادمة وكذا التمهيد لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة معهم لما من شأنه خدمة المهنة الهندسية بمديرية الضليعة.