وفاة 4 واصابة اخرين بسقوط سيارة في يافع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

توفي أربعة اشخاص بينهم فتاه وطفل وأصيب آخرين بحادث سقوط سيارة نوع صالون تحمل على متنها أسرة كاملة من مرتفع باحدى منعطفات نقيل الخلاء بمديرية يهر بيافع.



وقالت مصادر محلية ان السيارة هوت إلى اسفل النقيل بالقرب من حاجز مائي وتم نقل المتوفيين والمصابين .

واشارت المصادر الى ان الفتاة المتوفية هي طالبة في الثانوية العامة، كانت من بين الطالبات اللاتي يؤدين امتحانات هذا العام.