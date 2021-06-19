الأجهزة الأمنية بشبوة تضبط عصابة تقوم بالنصب والاحتيال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

الخليج 365 - شبوة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة شبوة الجمعة، عصابة تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين في العاصمة عتق.



وأوضح مدير عام شرطة محافظة شبوة العميد الركن عوض مسعود الدحبول في تصريح خاص لموقع وزارة الداخلية ,أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً عن عصابة تمارس النصب والاحتيال على المواطنين فسارعت بالبحث والتحري والمتابعة الدقيقة وتمكنت بعد ذلك بالقبض على العصابة وإحالتهم إلى إدارة البحث الجنائي لاستكمال التحقيقات القانونية .

وحث العميد الدحبول منتسبي الأجهزة الأمنية على بذل المزيد من الجهود المبذولة في التحري والمتابعة ورفع اليقظة والحس الأمني لضبط العناصر الخارجة عن النظام والقانون وكذا المزعزعة بأمن واستقرار المحافظة وضبط الجريمة قبل وقوعها .