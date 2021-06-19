انعقاد ورشة حوارية بالمكلا بين السلطة المحلية والقطاع الخاص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

عقدت بمدينة المكلا محافظة حضرموت، اليوم، ورشة العمل الحوارية بين السلطة المحلية و القطاع الخاص والتي نفذتها منظمة شركاء اليمن الدولية بالتعاون مع السلطة المحلية بالمحافظة وذلك في اطار برنامج تعزيز الاستقرار المحلي .



وهدفت الورشة بمشاركة 22 مشارك ومشاركة، من السلطة المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، الى مناقشة العلاقة بين السلطة المحلية والقطاع الخاص ومساهمة القطاعين في التنمية المستدامة المحلية،و عدد من المواضيع المتعلقة بكيفية تحصيل الضرائب والرسوم ومنع الازدواج في الدفع والسبل التي يمكن للمواطنين والمجتمع المدني المحلي استخدامها في الرقابة على هذه العلاقة ، استعراض نماذج ناجحة في المكلا الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية.

و خرجت الورشة بقائمة من المقترحات والاجراءات والآليات التي من الممكن ان يقوم بها القطاع العام والخاص المساهمة بها في التنمية المستدامة.