المهرة تودع وزير الداخلية أثناء مغادرته المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

ودعت السلطتان المحليتان بمديريتي سيحوت والمسيلة، وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، يرافقه إلى المسيلة مدير عام أمن وشرطة المهرة العميد مفتي سهيل صموده، وذلك في نقطة الدمخ الأمنية بمديرية المسيلة غرب المحافظة أثناء مغادرته المهرة.



وكان على رأس المودّعين لوزير الداخلية، كلاً من القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت الشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي، ومدير عام مديرية المسيلة الأستاذ فضل صلاح الدحيمي، وأمين عام محلي المسيلة الأستاذ عبدالرحمن عبدالله باعباد، والقائم بأعمال أمين عام محلي سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده، ومدير أمن وشرطة مديرية سيحوت العقيد سعد جمعان بن عويض، و مدير أمن وشرطة المسيلة النقيب عبداللطيف حسان القميري.

حضر وداع الوزير كلاً من مدير الأمن السياسي الأسبق بمحافظة المهرة العميد علي عمر مولى الدويلة، وعضو محلي المحافظة _ مستشار محافظ المهرة لشؤون مديريتي سيحوت والمسيلة الشيخ سعيد سالم بن ميطان السماحي، وقائد نقطة الدمخ الأمنية النقيب علي ملهم الفضلي، وعدد من مدراء الأجهزة التنفيذية بمديريتي سيحوت والمسيلة.