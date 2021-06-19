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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء أعمال تركيب إنارة طريق أنفاق المهرة بالطاقة الشمسية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021
الخليج 365 - المهرة
بدأت الفرق الهندسية الكهربائية أعمال تركيب الإضاءة بالطاقة الشمسية داخل الأنفاق في الطريق الساحلي الدولي الرابط بين العاصمة الغيضة والمديريات الجنوبية بالمحافظة، والمحافظات المجاورة لمحافظة المهرة، بتمويل من السلطة المحلية عبر فرع شركة النفط بالمحافظة.
وتأتي أعمال إنارة الأربعة الأنفاق استكمالاً لمشروع إنارة شوارع مدينة الغيضة بالطاقة الشمسية، وتركيب الأعمدة في الشوارع الجديدة، وتشمل المرحلة الثانية إنارة الأنفاق ومداخل المديريات والمناطق.
ومن المتوقع الانتهاء قريبا من أعمال تشغيل إنارة الأنفاق بالطاقة الشمسية، تلبية للحاجة الماسة لها لتسهيل حركة مرور سيارات المواطنين والمسافرين