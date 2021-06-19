بدء أعمال تركيب إنارة طريق أنفاق المهرة بالطاقة الشمسية

ومن المتوقع الانتهاء قريبا من أعمال تشغيل إنارة الأنفاق بالطاقة الشمسية، تلبية للحاجة الماسة لها لتسهيل حركة مرور سيارات المواطنين والمسافرين

بدأت الفرق الهندسية الكهربائية أعمال تركيب الإضاءة بالطاقة الشمسية داخل الأنفاق في الطريق الساحلي الدولي الرابط بين العاصمة الغيضة والمديريات الجنوبية بالمحافظة، والمحافظات المجاورة لمحافظة المهرة، بتمويل من السلطة المحلية عبر فرع شركة النفط بالمحافظة.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع