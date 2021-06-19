شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عضو بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي يكشف الأسباب وراء التدخلات الإيرانية والتركية ببلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

الشحات غريب

تحدث العميد صالح علي بلال عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي الأسباب وراء التدخلات الإيرانية والتركية باليمن.



وقال في تصريحات خاصة إن التدخلات الايرانية في اليمن ليست بحديثة فهي قديمة وفي العهد الحديث فان أهم مصالح إيران تتمثل في السيطرة على الممرات المائية وأهمها باب المندب والجزر اليمنية لذلك فان إيران تزرع لها أذرع في مناطق عده من الوطن العربي لكن اهتمامها باليمن يأتي من أهمية مضيق باب المندب والذي يعتبر الطريق الآمن للتجارة العالمية.

وكذلك الأتراك تدعم الأخوان وكلا منهما يسعى لإيجاد وكلاء للحفاظ على مصالحهم وهذا ما أدركته دول الخليج ودول التحالف العربي وتدخلت لإفشال تلك المشاريع التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الخليج العربي.