شكرا لقراءة خبر عن أوامر عاجلة للشيخ تميم بن حمد وزلزال مفاجئ في قطر .. القبض على وزير بارز والإطاحة بأخطر مسؤول قضى 20 عامًا في منصبه بعد الكشف عن ‘‘خيانة’’ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - 2021/06/19 الساعة 02:11 مساءً (خليج الجزيرة - سالي محمد)

أقال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، النائب العام، علي بن فطيس المري، بعد عشرين عاماً في منصبه. ------------------------------------------------ جمال رباني خارق.. زوجة سلطان عمان تقهر ملكة الأردن رانيا بإطلالة فاتنة فنان شاب يصدم الجمهور بتصريحات جريئة .. ضاجعت هيفاء وهبي 4 سنوات متواصلة .. شاهد عـــــاجل: مصير مؤلم للداعية الشهير “محمد حسان” والحزن يجتاح الوطن العربي.. شاهد مصيره المرعب؟ شاهد بالفيديو : اغتصاب حقيقي في مشهد سينمائي.. والفنانة تصرخ بشدة دون رحمة من بطل ومخرج الفيلم جعلت جورج قرداحي والجمهور في حالة ذهول.. أجمل زوجة سعودية أقتحمت برنامج "المسامح كريم" ووجهت لزوجها رسالة مفاجئة وغير متوقعة.. (شاهد الفيديو) واقعة هزت السعودية .. في ليلة الدخلة ربطها في السرير وطلب من صديقه أن يدخل عليها ؟ ------------------------------------------------------------------------------- وكان المري قد أمر الشهر الماضي بالقبض على وزير المالية، علي شريف العمادي للتحقيق معه في قضية فساد. وقال الديوان الأميري في قطر، في بيان، إن الشيخ تميم عين وزير العدل، عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، نائبا عاما، وألغى أمر التعيين كل حكم يخالف أحكامه، ما يعني إقالة المري من منصبه. وذكر البيان، إن الشيخ تميم أجرى تعديلاً في تشكيل مجلس الوزراء، حيث عين مسعود بن محمد العامري وزيرا للعدل، خلفاً للنعيمي الذي شغل منصبه منذ العام 2018 قادماً من مناصب حكومية ووزارات أخرى، كما نص الأمر على أن يعهد إلى وزير البلدية والبيئة، عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي بالقيام بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بالإضافة الى مهام منصبه.

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