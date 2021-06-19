شكرا لبحثكم عن خبر السفارة اليمنية بالقاهرة: منع دخول الصحفيين المصريين عدن شائعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت السفارة اليمنية في مصر، بيانا صحفيا، اليوم السبت، ترد فيه على ما تردد بشأن منع دخول الصحفيين المصريين إلى مدينة عدن.

وقالت السفارة اليمنية في بيانها: "تابعت سفارة الجمهورية اليمنية في القاهرة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الالكتروني عن منع السفارة اليمنية لعدد من الصحفيين المصريين السفر إلى العاصمة المؤقتة عدن".

وأضافت: "والسفارة إذ تستغرب نشر مثل هذه الأكاذيب التي لا تستند إلى أي دليل، فإنها تؤكد بأن الأشقاء في جمهورية مصر العربية لا يحتاجون إلى أي موافقات مسبقة للسفر إلى الأراضي اليمنية، وبإمكانهم الحصول على التأشيرة من منافذ الدخول مباشرة، وهذا الإجراء معمول به منذ عقود طويلة وفقا للاتفاقات الثنائية ولم يتغير حاليا".

واختتمت السفارة بيانها قائلة: "وتتمنى السفارة من وسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية عند نشرها لمثل هذه الأخبار، والتواصل مع القنوات الرسمية في السفارة للتأكد منها قبل النشر".

وتهيب السفارة بالجميع "عدم الانجرار خلف الشائعات التي لا تهدف سوى إلى الإساءة إلى العلاقات اليمنية - المصرية، الضاربة جذورها في عمق التاريخ، والإضرار بمصالح الجالية اليمنية في مصر المتزايد عددها، نتيجة الظروف التي تعيشها بلادنا منذ انقلاب الميليشات الحوثية المدعومة من إيران على الدولة ومؤسساتها".

المصدر: "القاهرة24"