شكرا لبحثكم عن خبر حزب الرابطه يعني وفاة القائد الوطني العميد الحوتري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - إعلام حزب الرابطة

نعى حزب رابطه الجنوب العربي الحر، وفاة الشخصية الوطنية العميد عبدالله احمد الحوتري المرقشي، نائب القائم باعمال الامين العام لحزب الرابطه، رئيس الدائرة التنظيمية، الذي وافاه الأجل، صباح اليوم، في جمهورية مصر العربية التي غادر اليها لتلقي العلاج.

وجاء في نص بيان النعي :

ببالغ الحزن والأسى ينعي حزب رابطة الجنوب العربي الحر الشخصية الوطنية البارزة الشيخ القائد عبدالله احمد الحوتري المرقشي، نائب القائم باعمال الامين العام لحزبنا، رئيس الدائرة التنظيمية، ويشغل ايضا مستشار الامين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي، وعضو الجمعية الوطنية الجنوبية، الذي وافاه الأجل صباح يومنا هذا ١٩ يونيو ٢٠٢١م في جمهورية مصر العربية التي غادر اليها لتلقي العلاج.

لقد كان للفقيد الحوتري مواقف وطنية مشهودة وخالدة يعرفها كل مناضلي الجنوب العربي لم يكن اولها ولا آخرها اصابته بجراح خطيرة في معارك تحرير عدن في يوليو ٢٠١٥م، وقد استشهد وجرح عدد من أبنائه واقاربه في مختلف مراحل نضال شعبنا ابتغاء الحرية والاستقلال.

تميز الفقيد رحمة الله تغشاه بدماثة الخلق والشجاعة والصدق في القول والفعل وكان لا يخشى في الحق لومة لائم ما جعله يحظى بحب واحترام كل من عرفه.

إننا أمام هذا المصاب الاليم وهذه الخسارة الفادحة نعزي انفسنا في رابطة الجنوب العربي الحر، ونعزي اولاده ونعزي أبناء محافظة أبين الابية وكل أبناء شعبنا في الجنوب العربي ونسأل الله تعالى ان يمن عليه بالرحمة والغفران وان يسكنه الجنة مع الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

انا لله وانا اليه راجعون

حزب رابطة الجنوب العربي الحر(الرابطة)

عدن

١٩ يونيو ٢٠٢١م