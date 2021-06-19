شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استفادة 24 ألف نسمة من مشروع دعم التغذية للأطفال في 7 محافظات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استفادت 23 ألف و 775 من الأمهات الحوامل والمرضعات والأطفال، خلال شهر مايو الماضي، من خدمات مشروع دعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة وخدماته الطبية والتغذية في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب، المقدمة بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وشمل المشروع، تقديم العلاج والخدمات الطبية لعدد 5 ألف و 325 طفلا موزعين على الإصابة بسوء التغذية الحاد الوخيم والمتوسط والوقاية منه، إضافة إلى استفادة 3 ألف و 594 حالة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وألف و 348 إمرأة من تقديم الخدمات العلاجية، فيما حصلت ألفين و 248 إمرأة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل، و 4 ألف و 903 مراجعات من أنشطة التوعية وألفين و 648 من ركن المشورة.