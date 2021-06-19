نائب الرئيس يعزي بوفاة عبدالله الرعيني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشخصية الاجتماعية عبدالله محمد الرعيني، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.



ونوه في البرقية، التي بعثها إلى أولاد الفقيد وأسرته، إلى الأدوار الوطنية والنضالية التي جسدها الفقيد من خلال عمله الحكومي والسياسي، بالإضافة إلى إسهاماته البارزة في حل النزاعات وإصلاح ذات البين.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه وكافة آل الرعيني، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.