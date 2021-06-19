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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيب إنارة لأنفاق محافظة المهرة بالطاقة الشمسية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
بدأت الفرق الهندسية أعمال تركيب الإضاءة بالطاقة الشمسية داخل الأنفاق في الطريق الساحلي الدولي الرابط بين العاصمة الغيضة والمديريات الجنوبية بالمحافظة، والمحافظات المجاورة للمهرة.
وتأتي أعمال إنارة الأربعة الأنفاق استكمالاً لمشروع إنارة شوارع مدينة الغيضة بالطاقة الشمسية، وتركيب الأعمدة في الشوارع الجديدة، وتشمل المرحلة الثانية إنارة الأنفاق ومداخل المديريات والمناطق.