تركيب إنارة لأنفاق محافظة المهرة بالطاقة الشمسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت الفرق الهندسية أعمال تركيب الإضاءة بالطاقة الشمسية داخل الأنفاق في الطريق الساحلي الدولي الرابط بين العاصمة الغيضة والمديريات الجنوبية بالمحافظة، والمحافظات المجاورة للمهرة.



وتأتي أعمال إنارة الأربعة الأنفاق استكمالاً لمشروع إنارة شوارع مدينة الغيضة بالطاقة الشمسية، وتركيب الأعمدة في الشوارع الجديدة، وتشمل المرحلة الثانية إنارة الأنفاق ومداخل المديريات والمناطق.