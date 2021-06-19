شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنظيم بطولة الفقيد خالد صالح للشطرنج لمنتخبات المحافظات المحررة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ينظم الاتحاد العام للشطرنج بطولة الفقيد خالد صالح حسين للشطرنج لمنتخبات المحافظات المحررة في الفئات العمرية تحت سن 12, 16 , 20 و فئة الكبار خلال الفترة من 6 - 11 يوليو القادم في الصالة الرياضية المغلقة بعدن بمشاركة منتخبات عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت الساحل والوادي والمهرة والضالع وتعز ومأرب.



وأوضح رئيس اتحاد اللعبة الدكتور صبري عبد المولى وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تنظيم البطولة يهدف الى انعاش اللعبة وتنشيط فعالياتها والمحافظة على جاهزية اللاعبين ورفع قدراتهم وامكانياتهم الفنية والذهنية.. مشيرا الى أن البطولة ستجرى بنظام روبن ( الكل مع الكل ) على أن يتكون كل منتخب من لاعب من فئة الكبار ولاعب من كل فئة تحت سن ( 12 و 16 و 20 ).