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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللجنة الوطنية للتحقيق تتفقد أحوال النزلاء في سجن الشبكة بمدينة التربة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق نزول الى سجن الشبكة المركزي بمدينة التربة بمحافظة تعز، ضمن اعمال المعاينة للسجون ومراكز الاحتجاز والوقوف على مستوى تنفيذ حقوق السجناء والمحتجزين المكفولة وفق القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
واستمعت اللجنة خلال زيارتها لعدد من السجناء والمحتجزين على ذمة قضايا مختلفة واهم مطالبهم المتعلقة بالحق في الوصول للعدالة والغذاء والصحة والنظافة.
وقدم مدير سجن التربة رائد عبدالوكيل توضيحا بأهم الاحتياجات العاجلة للسجن وللسجناء خصوصا مع موسم الامطار وانتشار الاوبئة وتهالك المبنى الذي يزيد العدد الحالي فيه بأربعة اضعاف الطاقة الاستيعابية.