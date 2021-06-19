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اللجنة الوطنية للتحقيق تتفقد أحوال النزلاء في سجن الشبكة بمدينة التربة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

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نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق نزول الى سجن الشبكة المركزي بمدينة التربة بمحافظة تعز، ضمن اعمال المعاينة للسجون ومراكز الاحتجاز والوقوف على مستوى تنفيذ حقوق السجناء والمحتجزين المكفولة وفق القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

 

واستمعت اللجنة خلال زيارتها لعدد من السجناء والمحتجزين على ذمة قضايا مختلفة واهم مطالبهم المتعلقة بالحق في الوصول للعدالة والغذاء والصحة والنظافة.

 

وقدم مدير سجن التربة رائد عبدالوكيل توضيحا بأهم الاحتياجات العاجلة للسجن وللسجناء خصوصا مع موسم الامطار وانتشار الاوبئة وتهالك المبنى الذي يزيد العدد الحالي فيه بأربعة اضعاف الطاقة الاستيعابية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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