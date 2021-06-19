اللجنة الوطنية للتحقيق تتفقد أحوال النزلاء في سجن الشبكة بمدينة التربة

وقدم مدير سجن التربة رائد عبدالوكيل توضيحا بأهم الاحتياجات العاجلة للسجن وللسجناء خصوصا مع موسم الامطار وانتشار الاوبئة وتهالك المبنى الذي يزيد العدد الحالي فيه بأربعة اضعاف الطاقة الاستيعابية.

واستمعت اللجنة خلال زيارتها لعدد من السجناء والمحتجزين على ذمة قضايا مختلفة واهم مطالبهم المتعلقة بالحق في الوصول للعدالة والغذاء والصحة والنظافة.

نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق نزول الى سجن الشبكة المركزي بمدينة التربة بمحافظة تعز، ضمن اعمال المعاينة للسجون ومراكز الاحتجاز والوقوف على مستوى تنفيذ حقوق السجناء والمحتجزين المكفولة وفق القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

محمد يوسف

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