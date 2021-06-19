نائب الرئيس يعزي في وفاة المناضل عبدالقادر سالم سنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة، إلى علي عبدالقادر سنان وإخوانه، في وفاة والدهم عبدالقادر سالم سنان بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء الوطني.



وأشار نائب رئيس الجمهورية في البرقية، إلى مناقب الفقيد ومواقفه النضالية والوطنية التي جسدها طيلة حياته الحافلة بالعطاء وخدمة الوطن..

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.