البنك الدولي يقدم 20 مليون دولار لدعم اليمن في مواجهة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وافق البنك الدولي على تقديم منح بقيمة 20 مليون دولار دعماً لإطلاق حملة التطعيم في اليمن ضد فيروس كورونا باستخدام لقاحات مأمونة وفعالة وتقوية قدرات النظام الصحي اليمني على التصدي للجائحة.



وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن هذه المنح تضم 9 ملايين دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، و7.76 ملايين دولار من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، و3.25 ملايين دولار من صندوق التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية، وذلك يمثل أول تمويل إضافي لمشروع التصدي لجائحة كورونا في اليمن.

وأكد أن الموارد الإضافية ستدعم جانباً من تكاليف إعطاء اللقاحات لما لا يقل عن 1.3 مليون شخص، كما ستساعد على تغطية تكاليف أنشطة المتابعة وإجراء التحليلات المتخصصة - التي ينفذها نظام رصد توافر الموارد والخدمات الصحية - وعلى توفير مزيدٍ من التدريب لاثنين من مراكز الخط الساخن الوطنية المخصصة لمكافحة فيروس كورونا في عدن وصنعاء.

وسيواصل مشروع الاستجابة لجائحة كورونا في اليمن دعم إجراءات الكشف المبكر عن الإصابة بالفيروس وفحص المرضى، وتوفير الأدوية الأساسية والأجهزة الطبية لمراكز العلاج، وبناء قدرات الموارد البشرية في اليمن للتصدي للجائحة.

جدير بالذكر أن الدعم الاضافي يرفع إجمالي مساهمات البنك الدولي لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لمكافحة الفيروس والحملة الوطنية للتطعيم إلى 47 مليون دولار.