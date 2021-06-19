المليشيا الحوثية تستحدث مواقع عسكرية وتحشد العشرات شمال غربي الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

الخليج 365 ـ الضالع

استحدثت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، مواقع وثكنات عسكرية في مديرية الحشا، بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن)، بالتزامن مع انتشار واسع لعناصرها في ذات المديرية.



وأكد مصدر عسكري في القوات المشتركة أن وحدة الاستطلاع رصدت تحركات وانتشارا واسعا لعناصر مليشيا الحوثي في محيط معسكر "المشواس" بمديرية الحشا، غربي المحافظة.

يأتي ذلك تزامناً مع استحداث المليشيا الإرهابية مواقع وثكنات عسكرية جديدة في ذات المديرية، وتعزيزها بالعشرات من عناصرها.

في السياق، دعت المليشيا عناصرها المنحدرة من ذات السلالة، وتقطن مناطق متفرقة غربي الفاخر، بمديرية قعطبة، على حدود مديرية الحشا، التحشيد إلى الجبهات.

وذكرت المصادر أن مهمة التحشيد إلى الجبهات أوكلت إلى القيادي المدعو "داؤود النهام" المعيّن لديها مدير عام مديرية قعطبة، والذي بدوره التقى بعدد من الشخصيات السلالية وشدد على دفعهم بمقاتلين إلى مختلف جبهات الحشا والفاخر