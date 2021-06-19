قتلى وجرحى من المليشيا وتدمير طقمين في مدينة الحديدة وريفها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

لقي عدد من عناصر المليشيات الحوثية مصرعهم وجرح عدد آخر وتدمير طقمين مسلحين في جبهتين بالساحل الغربي جراء خروقاتها لوقف إطلاق النار.



الإعلام العسكري للقوات المشتركة أفاد أن الوحدات العسكرية المرابطة في الجبهات المتقدمة داخل مدينة الحديدة تعاملت بقصف مركز مع محاولات حوثية استحداث خنادق وتحصينات في قطاع معسكر الدفاع الساحلي وكيلو 16، ما أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصرها وإجبار البقية على الفرار.

وفي جنوب الحديدة أفشلت وحدات من القوات المشتركة تحركات جديدة للمليشيات التابعة لإيران تستهدف منطقة الفازة بمديرية التحيتا.

وأوضح الإعلام العسكري أن الوحدات المرابطة لتأمين حياة المواطنين في منطقة الفازة وخطوط الإمداد للجبهات المتقدمة تعاملت مع تجمعات وأطقم للمليشيات قادمة من جهة زبيد.

مؤكداً أن مدفعية القوات المشتركة باشرتها بقصف مركز أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصرها وتدمير طقمين، فيما لاذ البقية بالفرار مذعورين بين المزارع المحاذية لخط الفازة زبيد.

مشيراً إلى أن محاولة المليشيات، اليوم، التمركز في تباب ومزارع تمكنها من تهديد خط التماس والتجمعات السكانية في الفازة سبقها عشرات المحاولات خلال الفترة الماضية باءت جميعها بالفشل الذريع وخسائر بشرية ومادية فادحة في صفوفها.

ولفت أن كل تحركات المليشيات الحوثية التابعة لإيران مرصودة بدقة في كامل جبهات الساحل الغربي ولن تحقق أي هدف