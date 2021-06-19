شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتيل وجريح بنزاع مسلح في مفرق جبلة بإب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

لقي نازح مصرعه وأصيب آخر، في إطلاق نار بمحافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وهاجم مسلح شخصًا بالرصاص، في مفرق جبلة بمدينة إب، في شجار، وأصاب خصمه، قبل إسعافه، كما أردى نازحاً يعمل بائعًا للمناديل تصادف وجوده بمكان الجريمة.

هذا وتشهد محافظة إب، واقعًا أمنيًا مأساويًا، مع انتشار العصابات الحوثية، وممارستها أعمال التقطع والبلطجة، والنهب، تحت سلطة المليشيا الإجرامية