شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفوضية حقوق الإنسان تعرب عن قلقها من استمرار هجمات الحوثيين على المدنيين بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران للمدنيين والأعيان المدنية بمدينة مأرب، والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال ونساء. وقالت المتحدثة باسم المفوضية ليز تروسيل، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، "إن الهجمات الأخيرة على مدينة مأرب استهدفت مجمعا مدنيا أدى إلى مقتل 8 وإصابة 30 مدنيا، إضافة إلى تضرر ثلاث سيارات إسعاف استجابت للهجمات الأولى جراء انفجار الطائرة بدون طيار، حيث أصيب اثنان من موظفي الإسعاف. وأشارت إلى أن الهجوم الصاروخي الذي سبق الهجوم الأخير بأيام مستهدفا محطة بنزين أسفر عنه استشهاد 21 مدنيا بينهم أطفال. وكانت مليشيات الحوثي الإرهابية قد قصفت، مطلع الشهر الجاري، مدينة مأرب بثلاثة صواريخ بالستية وثلاث طائرات مفخخة، مستهدفة في هجومين منفصلين محطة وقود ومسجدا وسجناً للنساء، خلفا 31 شهيداً و30 جريحا من المدنيين. وأدرجت الأمم المتحدة، الجمعة، جماعة الحوثي، على القائمة السوداء للجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال. وقالت الأمم المتحدة، إن "جماعة الحوثي قتلت وشوهت 250 طفلاً يمنياً"

