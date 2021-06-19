وفاة شاب غرقا قبل أيام من زواجه في أحد سدود ذمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

توفي شاب، غرقاً في سد مياه بإحدى مناطق محافظة ذمار الواقعة جنوب العاصمة صنعاء.



وقالت مصادر محلية إن الشاب "صقر علي علي الهندي"، توفي غرقاً في سد مياه بعزلة موشك التابعة لمديرية مغرب عنس، أثناء جولة قام بها مع عدد من أقاربه إلى المنطقة.

وأضافت المصادر، إن الشاب من أهالي قرية نجد الحدد بعزلة يعر مديرية عنس، حيث كان يجهز نفسه لزفافه بعد أيام قليله، والذي كان موعده الاثنين القادم.

وبحسب المصادر، فإن الشاب نزل للسد للسباحة، فبعد أن أجرى سباحة لدقائق وخرج من السد، عاد إليه مرة أخرى، ولكنه غرق حينها، واستمر لثلاث ساعات، حتى وصول فرقة غواصين وأخرجوه.