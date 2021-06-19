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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

اعلنت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، تسجيل 22 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بينها 6 إصابات مؤكدة.

 

اللجنة أكدت في نشرتها اليومية، أن ‏مستجداتكورونا خلال الساعات الماضية شهدت تسجيل 22 حالة اشتباه في 7 محافظات، بينها 6 إصابات مؤكدة توزعت بواقع (3 في المهرة، حالتين في عدن، وحالة وحيدة في البيضاء).

 

كما سجًّلت حالة وفاة وحيدة و6 حالات شفاء جميعها في تعز.

 

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكد إصابتها في مختلف المناطق اليمنية المحررة إلى (6875) حالة، منها (1352) حالة وفاة، و(3846) حالة شفاء.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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