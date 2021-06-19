حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

نبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين من حالة جوية ممطرة خلال نشرته اليومية المتوقعة لأحوال الطقس خلال الساعات القادمة في عدد من المحافظات اليمنية.



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس صحو الى غائم جزئيا مع إمكانية تكون خلايا متفرقة من السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة محلية الطابع قد يصاحبها الرعد احيانا على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية خاصة محافظات (اب، وتعز، ريمه، وغرب ذمار وصنعاء، حجة، المحويت وصعده) وقد تمتد شرقا الى جبال ابين وشبوه وجنوب غرب حضرموت خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وذكرت النشرة أن المناطق الساحلية سيكون فيها الطقس صحو، حار ورطب نهارا ، الرياح معتدلة السرعة تنشط احيانا وتتراوح سرعتها ما بين 15 الى 25 الى عقدة مثيرة للاتربة والرمال.

وأشارت إلى أن الطقس في المناطق الصحراوية سيكون حار إلى شديد الحرارة ومغبر نسبيا خاصة على الشرقية منها ، الرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للاتربة والرمال تتدنى معها مدى الرؤية الافقية.

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى طقس صحو الى غائم جزئياً ، وتنشط الرياح لتصل اقصى سرعة لها إلى 40 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

وـنبه المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين وخاصة الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن خاصة الصغيرة منها في أرخبيل سقطرى وعلى السواحل الجنوبية والشرقية من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

وكذلك نبه المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة والمغبره نسبيا.

و في المناطق المتوقع هطول الأمطارعليها من التواجد في مجاري وممرات السيول