مذيعة ساحرة الجمال بقناة الجزيرة تسقط مغشياً عليها على الهواء.. وزميلها يُفاجئ الجميع بردة فعل غير متوقعة (فيديو)

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الرياض - رنا عبدالله - 2021/06/19 الساعة 10:00 صباحاً (خليج الجزيرة - سالي محمد)

تعرضت مذيعة في قناة الجزيرة، لموقف محرج للغاية أثناء تقديمها مع أحد زملائها، لبرنامج على الهواء مباشرة. ------------------------------------------------ جمال رباني خارق.. زوجة سلطان عمان تقهر ملكة الأردن رانيا بإطلالة فاتنة فنان شاب يصدم الجمهور بتصريحات جريئة .. ضاجعت هيفاء وهبي 4 سنوات متواصلة .. شاهد عـــــاجل: مصير مؤلم للداعية الشهير “محمد حسان” والحزن يجتاح الوطن العربي.. شاهد مصيره المرعب؟ شاهد بالفيديو : اغتصاب حقيقي في مشهد سينمائي.. والفنانة تصرخ بشدة دون رحمة من بطل ومخرج الفيلم جعلت جورج قرداحي والجمهور في حالة ذهول.. أجمل زوجة سعودية أقتحمت برنامج "المسامح كريم" ووجهت لزوجها رسالة مفاجئة وغير متوقعة.. (شاهد الفيديو) واقعة هزت السعودية .. في ليلة الدخلة ربطها في السرير وطلب من صديقه أن يدخل عليها ؟ -------------------------------------------------------------------------------

ووثق مقطع الفيديو المذيعة الفلسطينية ، بقناة الجزيرة لينا قيشاوي، وهي تدخل في حالة إغماء مفاجئة على الهواء.

وأظهر مقطع من البرنامج، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، لحظة تعرض المذيعة قيشاوي، للإغماء خلال حديثها عن السلالة المتحورة من فيروس كورونا، مما دفع أحد زملائها في البرنامج إلى التدخل، بالحديث بدلا عنها، والإشارة للمخرج بالتوقف عن تصويرها وسرعة اسعافها.

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