سرقة أكثر من 40 دراجة خلال أسابيع.. انتشار واسع لعصابات السرقة في إب

المنامة - ياسر ابراهيم - انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل واسع ،عصابات سرقة الدراجات النارية في محافظة إب، وسط اليمن، في ظل انفلات أمني واسع في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



وقال سكان محليون، إن أكثر من 40 دراجة نارية تم سرقتها خلال عدة أسابيع في مركز المحافظة والمناطق المحيطة بها.



وأضافوا أن عصابات مسلحة تمتهن سرقة الدراجات النارية انتشرت بشكل لافت خلال الأسابيع الماضية في مركز المحافظة والمديريات المجاورة.



وأوضحت المصادر أن كثير من السرقات تمت تحت الإكراه وتحت التهديد بالسلاح.



ومنذ احتلال مليشيا الحوثي للمحافظة انتشرت بشكل لافت جرائم السرقة والنشل من قبل عصابات مسلحة ترتبط زعاماتها بالمليشيا.

