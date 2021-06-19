اخبار الخليج / اخبار اليمن

الأمم المتحدة تدرج الحوثي على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة تدرج الحوثي على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أدرجت الأمم المتحدة ميليشيا الحوثي الإرهابية، أمس، على القائمة السوداء للجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال، مشيرة إلى أنها «قتلت وشوهت 250 طفلاً يمنياً».

 

ووفق ما أوردته قناة «العربية»، فقد تم توثيق 65971 انتهاكاً بحق الأطفال اليمنيين خلال السنوات الأربع الماضية.

 

وذكرت أن انقلاب الميليشيا الحوثية دفع ما يزيد على مليوني طفل إلى سوق العمل بحثاً عن فرصة عمل، نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور.

 

کما حرم 4.5 ملايين طفل من التعليم نتيجة تحويل المنشآت التعليمية إلى ثكنات عسكرية للميليشيا ومعسكرات تدريب للمجندين والمرتزقة.

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا