شكرا لبحثكم عن خبر منتخب اليمن يغادر السعودية لمواجهة موريتانيا بكأس العرب في قطر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يغادر المنتخب اليمني الأول العاصمة السعودية الرياض، مساء غد السبت، إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لمواجهة موريتانيا في مباراة الملحق المؤهل لكأس العرب (قطر 2021)، يوم 22 يونيو/حزيران الجاري.

وأكمل المنتخب اليمني، مساء اليوم الجمعة، معسكره الإعدادي الخارجي في الرياض، الذي بدأه في مطلع مايو/آيار الماضي، استعدادا لاستكمال مشوار تصفيات آسيا المزدوجة، وخوض ملحق كاس العرب.

وأعلن مدرب منتخب اليمن، أحمد علي قاسم، القائمة المغادرة إلى الدوحة التي ضمت 24 لاعبا، كالتالي:

- محمد إبراهيم عياش

- سالم عرض

- محمد فتح أمان

- سالم الهارش

- أحمد الصادق

- مدير الرداعي

- محمد بقشان

- علاء نعمان

- عبدالواسع المطري

- ناصر محمدوه

- مفيد جمال

- أحمد السروري

- عماد منصور

- جهاد عبدالرب

- جلال الجلال

- محسن قراوي

- أحمد ماهر

- عمر الداحي

- مازن الزعراوي

- أحمد الوجية

- علي حفيظ

- مناف سعيد

- سالم مطران

- عبدالمعين الجرشي