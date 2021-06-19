شكرا لبحثكم عن خبر منتخب اليمن يغادر السعودية لمواجهة موريتانيا بكأس العرب في قطر والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - يغادر المنتخب اليمني الأول العاصمة السعودية الرياض، مساء غد السبت، إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لمواجهة موريتانيا في مباراة الملحق المؤهل لكأس العرب (قطر 2021)، يوم 22 يونيو/حزيران الجاري.
وأكمل المنتخب اليمني، مساء اليوم الجمعة، معسكره الإعدادي الخارجي في الرياض، الذي بدأه في مطلع مايو/آيار الماضي، استعدادا لاستكمال مشوار تصفيات آسيا المزدوجة، وخوض ملحق كاس العرب.
وأعلن مدرب منتخب اليمن، أحمد علي قاسم، القائمة المغادرة إلى الدوحة التي ضمت 24 لاعبا، كالتالي:
- محمد إبراهيم عياش
- سالم عرض
- محمد فتح أمان
- سالم الهارش
- أحمد الصادق
- مدير الرداعي
- محمد بقشان
- علاء نعمان
- عبدالواسع المطري
- ناصر محمدوه
- مفيد جمال
- أحمد السروري
- عماد منصور
- جهاد عبدالرب
- جلال الجلال
- محسن قراوي
- أحمد ماهر
- عمر الداحي
- مازن الزعراوي
- أحمد الوجية
- علي حفيظ
- مناف سعيد
- سالم مطران
- عبدالمعين الجرشي
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