عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

ينشر "الخليج 365" أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في العاصمة صنعاء، اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

الطماطم = 200 ريال

البطاط = 400 ريال

البصل = 400 ريال

الكوسة = 500 ريال

الليمون = 1500 ريال

البرتقال = 400 ريال

اليوسفي = 800 ريال

المنجو بركاني = 1000 ريال

المنجو تيمور = 1500 ريال

التفاح محلي = 1000 ريال

التفاح خارجي = 1500 ريال

اللحم الغنمي = 6000 ريال

اللحم البقري = 4000 ريال

سمك الديرك = 8000 ريال

سمك الجحش = 3500 ريال

سمك التونة = 4000 ريال

سمك الغويزي = 4000 ريال

سمك القد = 4500 ريال

سمك السخلة = 5000 ريال

سمك الباغة = 1000 ريال

البيض = 2000 ريال للطبق