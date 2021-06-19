شكرا لقراءة خبر عن نسرين طافش تودع العزوبية وترتبط بفارس الأحلام.. أحتضنته بقوة وقالت أنها عايزة تتمتع قبل أن تموت.. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - إنتشرت خلال الفترة الأخيرة الكثير من الشائعات حول الفنانة نسرين طافش وحياتها الشخصية، وتمحورت معظم تلك الشائعات حول زواجها وهوية عريسها المنتظر.

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وأمام سيل من الأخبار المتدولة والتكهنات الكثيرة، قررت الفنانة نسرين طافش أن تقطع الطريق أمام موجة الشائعات وأعلنت فسخ خطوبتها من العريس المجهول الذي كانت قد أعلنت في وقت سابق ارتباطها به وحددت العام 2021، موعدا لإقامة حفل الزفاف.

وأوضحت طافش خلال استضافتها في برنامج "أسرار النجوم"، أنّها تحبّ الأطفال، وأمنيتها أن تُصبح أمّاً، لكن شعورها بعدم الانسجام الفكري والروحي، أدى إلى إنفصالها عن خطيبها.

وكانت نسرين طافش قد واجهت العام الماضي 2020، العديد من الشائعات، أبرزها شائعة ارتباطها بالمخرج طارق العريان، وشائعة زواجها من رجل الأعمال الكويتي المليادير فواز الحساوي، ما دفعها للخروج عن صمتها ونفي كل تلك الشائعات، والإعلان في ذات الوقت عن خطوبتها لشخص تكتّمت على هويته.

وكان من المقرر للفنانة نسرين طافش أن تقيم حفل زفافها في 2021، بحسب ما أعلنت في أكثر من مناسبه، لكنها فاجأت جمهورها بإعلان فسخ خطوبتها التي لم ترى النور، لتنتهي بذلك قصة حبها ومازال البطل مجهول.

الجدير بالذكر أن الفنانة نسرين طافش البالغة من العمر 39 سنة، سبق لها أن ارتبطت أيام دراستها بالمخرج السوري المثنتى صبح، وبعد انفصالها عنه عام 2008، ارتبطت برجل أعمال إماراتي ودام زواجهما خمس سنوات.

وشاركت نسرين طافش منذ بداية مسيرتها الفنية في 41 مسلسل تلفزيوني، أخرها مسلسل" المداح"، كما شاركت في 5 مسرحيات، وفلم سينمائي واحد هو "نادي الرجال السري" الذي عرض في العام 2019.

أما في مجال الغناء فقد طرحت الفنانة نسرين طافش أو أغنية في العام 2017، وحملت إسم "متغير علي"، وطرحت بعدها أربع أغاني هي:" 123 حبيبي، إلا معك، أريد أرتاح، شوقي".