شكرا لقراءة خبر عن فنان مصري شهير ينشر "مشهد ساخن" لوالدته مع عادل إمام ويعلق بكل جراءة: لي الشرف وافتخر بذلك!! " شاهد " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - علق الفنان الشاب عمر خورشيد على الانتقادات التى وجهت له حول مشهد قبلة والدته الفنانة علا رامى مع الزعيم عادل إمام، من أحداث فيلم "حنفى الأبهة" الذى عرض قبل 30 عاما، مؤكدا أنه مثل هذه الصورة لا يمكن أن تذله أو تكسره، مقدما الشكر لوالدته الفنانة علا، على تربيته حتى وصل إلى ما عليه الآن.

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وأعاد خورشيد نشر صورة قبلة ولدته مع عادل إمام، من تصوير الفيلم، صحبها بتعليق: "هو الناس بتتعامل معايا لى أن صورة زى دى ممكن تذلنى أو تكسرنى، فيلم حنفى الأبهة، إنتاج 1991 وتم عرضه بنفس السنة".

وتابع خورشيد: "شكرا يا والدتى يا حبيبتى إنك ربتينى وكبرتينى وخلتينى الإنسان اللى أنا عليه دلوقتى، ومفيش أى حاجة عملتها أو هتعمليها فى حياتك ممكن تضايقنى أو تكسرنى، بحبك أوى وربنا يحفظك ليا ويحفظك لجمهورك اللى بيحبك وتقديملهم فن أفضل وأعظم دايما".

يذكر أن فيلم حنفى الأبهة عرض فى مطلع تسعينيات القرن الماضى، وهو من بطولة عادل إمام، علا رامى، فاروق الفيشاوى، هدى رمزى، مجدى وهبة، مصطفى متولى، رجاء الجداوى، عبد الله محمود، يوسف داوود، وغيرهم من الفنانين، تأليف وسيناريو وحوار بسيونى عثمان، كلمات الأغانى سيد حجاب، إخراج محمد عبد العزيز.

وتدور أحداثه حول حنفى الأبهة، الذى يقوم بسرقة محل مجوهرات مع شركائه ويستحوذ على الحقيبة المسروقة، ويخفيها لدى أخيه أحمد، قبل القبض عليهم يتمكن شركاؤه الثلاثة من الهرب ويخطفون دعاء زوجة أحمد حتى يستعيدوا الحقيبة.

ويتولى المقدم شريف القضية ويوافق رؤساؤه على الإفراج المؤقت لحنفى ليرشده عن مكان زملائه، ويسلم أحمد الحقيبة للصوص، ولكن زوجته تموت بعد اغتصابهم لها.