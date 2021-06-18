شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة ميريام فارس تفاجئ الجمهور بظهورها شبه عارية مع هذه الشخصية ...ارتدت شورت قصير وحمالة صدر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت النجمة اللبنانية ​ميريام فارس بمشاركة جمهورها على مواقع السوشل ميديا​ مجموعة من الصور تظهر تدريبها على الرقص في برلين على يد مدرب الرقص ​بيار خضرا​. ظهرت ميريام في الصور بوضعيات صعبة تحتاج الى ليونة جسدية كبيرة، الأمر الذي أدهش متابعينها. قد يهمك ايضاً حيث كانت ترتدي في الصور شورت قصير ملوناً وسترة سوداء بلا اكمام وموصولة من الرقبة فقط، ظهر بصحبتها الراقص خضرا والراقص الفرنسي ​جوناثان جنفرين​ الذي شاركها في تمثيل في الكليب. “مهووسة عمليات التجميل”.. ليلى عبدالله تكشف خطأ طبياً…

كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة ميريام فارس تفاجئ الجمهور بظهورها شبه عارية مع هذه الشخصية ...ارتدت شورت قصير وحمالة صدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.