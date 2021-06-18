شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع نجم كبير بحادث سير مؤلم اليوم ... شاهد "فيديو " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي أمس الخميس، نجم الـ”تيك توك”، الشاب الأردني عمار البوريني وزوجته سماح العقرباوي، فيما أصيبت طفلتهما، إثر حادث سير مروع على طريق النقب جنوبي الأردن، وفق ما أعلنت مديرية الأمن العام. وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة جنوبي الأردن، تعاملت مع حادث تصادم وقع ما بين تريلا ومركبة صغيرة على طريق النقب، نتج عنه وفاة زوجين، إثر تعرضهما لاصابات بالغة في الجسم، وإصابة طفلتهما بجروح. وبين الناطق الإعلامي في تصريح صحفي تناقلته وسائل الإعلام المحلية، أن الكوادر الطبية في مستشفى “معان” الحكومي، قامت بإجراء عملية قيصرية للأم المتوفاة، وإخراج الجنين ووضعه على الأجهزة الطبية “الخداج”.

عقب إعلان الوفاة، خيّم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، لا سيما مع تناقل آخر مقطع فيديو للراحل قبل وفاته، هو وزوجته بعشر دقائق. وكان الراحل يوجه من خلال الفيديو نصيحة للشباب بضرورة العمل الجاد والسعي في الرزق، حتى يتمكنوا من العيش بكرامه ورغد وهناء مع أبنائهم. ومن ضمن التعليقات على الفيديو الأخير للشاب الراحل: “كنت احضر فديوهاتو على تكتوك كان يعطي الشخص طاقة ايجابيه وهو بحضرة والله نصدمت وحزنت عليه الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه يارب”. وقال آخر: “لانعلم ماهو سبب الحادث.. ولكن من الخطأ استخدام الهاتف اثناء القيادة لأنه حتما سيلحق الضرر بك وبغيرك. الاستهتار جريمة بحقك وبحق البشر.. نسأل الله لهم الرحمة ولذويهم حسن العزاء وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

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وفي وقت لاحق، تناقل رواد السوشال ميديا، أنباء عن وفاة الطفلة إيلينا والجنين، لكن محمد البوريني ابن عم الراحل أكد في تصريحات صحفية، أن ما يتم تداوله حول وفاة الطفلة إيلينا التي تعرضت لحادث السير مع والديها، عارٍ عن الصحة. وقال لصحف محلية، إن حالة الطفلة الصحية مستقرة ولا صحة لخبر وفاتها، لكنها تعاني من جروح وكدمات فقط. وأشار إلى أن الجنين الذي تم إنقاذه، ما زال في “الخداج” وحالته مستقرة.