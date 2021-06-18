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الرياض - رنا عبدالله - 2021/06/18 الساعة 08:47 مساءً (خليج الجزيرة - سالي محمد)

خطفت عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية، زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق، أنظار الجمهور بعد تداول أحدث صورها عبر مواقع التواصل.

ونشر حساب “العائلة المالكة” في “تويتر”، والذي كتب في تعريفه أنه “صفحة تعريفية وتوثيقية للأسرة المالكة في سلطنة عمان”، صورتين جديدتين للسيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدية، حرم السلطان.

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جمال رباني خارق.. زوجة سلطان عمان تقهر ملكة الأردن رانيا بإطلالة فاتنة

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وظهرت زوجة السلطان، في أبهى إطلالة لها، حيث ارتدت الأخضر الداكن والذي كان منسقاً ومتناغماً مع كل تفاصيل إطلالتها بشكل أبهر كل من شاهد الصور الحديثة لها.

وأشاد ناشطون عرب بجمال زوجة السلطان هيثم وإطلالتها الجميلة، وأكد البعض منهم بأن جمالها تعدى جمال الملكة رانيا زوجة ملك الأردن.

وولدت عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية، زوجة سُلطان عمان هيثم بن طارق في محافظة مسقط لأسرة عريقة يعود نسبها من والديها للإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي مؤسس الدولة البوسعيدية.

تلقت تعليمها العام بمراحله المختلفة في مدارس السلطنة، ثم أكملت دراستها الاكاديمية خارج السلطنة في تخصص علم الاجتماع الذي كان وما زال واحداً من أبرز اهتماماتها، ثم سعت بعد ذلك لتنويع معارفها باللغتين العربية والإنجليزية.