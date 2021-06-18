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إحباط 3 هجمات لمليشيا الحوثي في الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 18 يونيو 2021

أحبطت القوات المشتركة، اليوم الجمعة، هجمات لمليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، شنته بثلاثة قطاعات جنوب الحديدة. واعتدت المليشيات الحوثية الإرهابية، على مناطق سكنية في كيلو 16، ومدينة الصالح شرق الحديدة، وشمال غرب مدينة الدريهمي، بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة. وتدخلت وحدات القوات المشتركة، للتعامل مع مصادر نيران المليشيا الإجرامية، ونجحت في اسكاتها.  


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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