شكرا لقراءة خبر عن في ليلة الدخلة.. عريس خليجي يعاقب عروسه بطريقة قاسية لاتخطر على بال إبليس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - في واقعة لا تُصدق، قرر عريس إماراتي مُعاقبة زوجته في ليلة العمر بطريقة قاسية، وذلك أثناء احتفالهما بزفافهما والذي أقيم في أحد فنادق دبي الفاخرة؛ حيث فاجأها بزوجته الثانية أثناء الحفل.

لم يكن الزوج راضيًا عمّا فعله، إلا أنّه أقدم على ذلك ليحفظ كرامته، لاسيما وأنّ عروسه دائمًا ما تحكمت في قراراته وعارضته بشكل دائم أمام أهله، ولم تتقبل وجهات نظره، وهو ما سبّب له حرجًا عائليًا كبيرًا.

ومن جانبه قال عبدالناصر ناصر، مدير إحدى الشركات المتخصصة بخدمات الأفراح: إنّ العروسين كانا قد اتفقا على ترتيبات حفل زفافهما الفاخر بشكل كامل، ولكنه تفاجأ باتصال من العريس يحمل مفاجأة صادمة.

وأضاف: طلب العريس قبل أيام قليلة من موعد الزفاف تغيير بعض الأغاني، وعندما ذكرته بأنها من اختيار العروس، أخبرني بأنّ التغييرات الجديدة من أجل الزوجة الثانية التي ستكون مفاجأة الزفاف.

وتابع: لا نتدخل عادة في أي مشكلات شخصية بين العرسان، ولكن العريس أصرّ على إخباري بأنّه يود الانتقام من عروسه، لاسيما وأنّه مستاء من محاولاتها المستمرة فرض شخصيتها عليه بما يقلِّل من احترامه، وذلك بتشجيع من والدتها، ولاحقًا قام بتنفيذ مخططه وكانت النتيجة أن طلق عروسه، وأكمل حفل الزفاف مع ضرتها».

وبسؤاله عن المواقف الغريبة التي يصادفها خلال عمله، قال: قامت أكثر من عروس بدفع تكاليف حفل الزفاف دون علم العريس أو أهلها؛ حيث تزورنا العروس وحدها أولًا بهدف الاتفاق على باقة حفل الزفاف، شرط أن نخبر العريس في الزيارة الثانية أنه محظوظ بخصومات هائلة توافق ميزانيته.