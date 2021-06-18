شكرا لقراءة خبر عن الموت يفجع الفنان ‘‘عادل إمام’’ قبل قليل .. وعائلتة تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة الكاملة.. شاهد (صورة مؤلمة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - أثار غياب الفنان عادل إمام عن تكريمه قبل أيام في "موسم الرياض 2019" بالمملكة العربية السعودية، العديد من التساؤلات لدى المتابعين والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت مصادر إعلامية أن سبب غياب عادل إمام عن تكريمه في "موسم الرياض" هو وفاة والد زوجة نجله المخرج رامي إمام، نافية تعرضه إلى وعكة صحية كما ورد عبر مواقع التواصل مؤخرا.

ونقلت صحيفة اخبار اليوم عن هشام تحسين، منتج مسلسل "فلانتينو"، أن وفاة والد زوجة رامي إمام، تسببت في تأجيل تصوير العمل، نظرا لحالة الحزن التي سيطرت على الفنان عادل إمام ونجله، وهو ما جعله أيضا يغيب عن تكريمه في "موسم الرياض"، الأحد المنصرم.

ووفق المنتج تحسين، من المنتظر استكمال تصوير مسلسل فلانتينو خلال الفترة القادمة، على أن يعرض في شهر رمضان المقبل 2020 عبر العديد من القنوات العربية التي جرى الاتفاق معها.

يذكر أنه كان من المقرر أن يتم تكريم الفنان عادل إمام خلال موسم الرياض، الذي حضره أبرز نجوم الفن في الوطن العربي والعالم، من بينهم "شاروخان ومحمد عبده وعمرو دياب وماجدة الرومي والكويتي سعد الفرج، والنجم العالمي ويل سميث وراسل كرو وجيسون موموا وجان كلود فان دام".